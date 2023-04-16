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Джойс - Чжилей: лучшие моменты боя - видео

Китайский боксер одержал победу техническим нокаутом. Лучшие моменты боя Джо Джойс - Чжан Чжилей
Сегодня, 10:59
Джойс - Чжилей: видео лучших моментов боя / Getty Images
Джойс - Чжилей: видео лучших моментов боя / Getty Images

Временный чемпион по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойс (15-1, 14 KO) потерпел неожиданное досрочное поражение в бою против Чжана Чжилея (25-1-1, 20 KO).

Британский боксер пытался действовать более активно, но его китайский оппонент успешно доносил свои удары и во втором раунде разбил сопернику нос.

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К пятой трехминутке у Джойса образовалась большая гематома под правым глазом, но после осмотра ему позволили продолжить поединок. Тем не менее в шестом раунде пришлось снова обратиться к врачу, который посоветовал рефери остановить бой.

Чжилей одержал победу техническим нокаутом, нанес Джойсу первое поражение в профессиональной карьере и отобрал у него пояс временного чемпиона WBO.

Смотрите видео лучших моментов боя Джойс - Чжилей:

Отметим, что после победы над Джойсом Чжилей сообщил, с кем бы хотел встретиться в ринге.

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Джо Джойс - Чжан Чжилей: видео лучших моментов боя
Джо Джойс - Чжан Чжилей: видео лучших моментов боя

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