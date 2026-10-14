"Есть несколько вариантов": Хргович высказался о своих будущих соперниках

Чемпион IBF рассказал, с кем может встретиться в ринге.

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Филип Хргович рассказал о своих ближайших планах, отметив, что пока не знает, кто стане его следующим соперником.

По словам хорватского боксера, он может устроить объединительный бой с другим чемпионом дивизиона или провести защиту против обязательного претендента на его титул Фрэнка Санчеса.

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"Сейчас у меня есть несколько вариантов: победитель реванша между Даниэлем Дюбуа и Фабио Уордли, Агит Кабайел или, возможно, мой обязательный претендент.

Мы все еще не знаем, в какую сторону повернется ситуация, но есть несколько хороших вариантов, так что в итоге увидим", - приводит слова Хрговича The Ring.

Ранее промоутер Хрговича подтвердил, что его клиент должен будет провести защиту против Санчеса.

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