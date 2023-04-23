Промоутер Усика высказался о переговорах по бою против Дюбуа

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версии WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика, прокомментировал переговоры о будущем бое против претендента на пояс по версии WBA Даниэля Дюбуа.

По словам Красюка, организация установила дедлайн окончания переговоров на начало мая, если сторонам не удастся договориться, то начнутся промоутерские торги.

"Это то, над чем мы сейчас работаем. Вчера и сегодня утром я общался с Джорджем Уорреном, также мы будем говорить завтра. Мы будем пытаться найти решение, но если не удастся...

Отличие между переговорами с Фьюри и Дюбуа заключается в том, что во втором случае бой организуется руководящим органом (WBA - прим.).

Поэтому если мы не найдем решение и до конца срока контракт не будет подписан, то будут промоутерские торги, победитель которых будет организовывать поединок.

Все очень просто. У нас есть дедлайн от WBA до 3 мая. Если мы не договоримся до того времени, то будут объявлены промоутерские торги.

Да, Даниэль Дюбуа - наша следующая цель. Мы должны придерживаться правил - Усик должен защищать титул против обязательного претендента WBA", - сказал Красюк.

Напомним, ранее стало известно, как распределят гонорары между Усиком и Дюбуа.