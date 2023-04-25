Стал известен крайний срок для переговоров боя Усик - Дюбуа

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал подробности переговоров команды украинца с обязательным претендентом на пояс WBA Даниэлем Дюбуа.

По словам промоутера, у команд есть несколько дней договориться, иначе потом бой уйдет на промоутерские торги.

"Нашим следующим шагом будет бой с Дюбуа. Сейчас мы работаем над этим. Мы на днях несколько раз говорили с Джорджем Уорреном. Мы еще поговорим и попытаемся найти решение. Если мы его не найдем, то разница между Фьюри и Дюбуа заключается в том, что это соглашение регулируется правилами боксерской организации.

Так что если мы не найдем решение и не подпишем контракт, то можем в конечном итоге пойти на промоутерские торги. Победитель торгов устроит вечер бокса - все просто. Поэтому WBA установила для нас дедлайн - 3 мая. Если к тому моменту мы ничего не подпишем, то будут объявлены промоутерские торги".

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"Дюбуа - наша следующая цель. Мы обязаны следовать правилам. Усик должен встретиться с обязательным претендентом WBA, который стоит первым в очереди согласно принципу ротации", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу BT Sport Boxing.

Ранее сообщалось, что промоутер Джошуа озвучил имя наиболее вероятного ближайшего соперника.