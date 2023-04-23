Промоутер Джошуа озвучил имя наиболее вероятного ближайшего соперника

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился информацией о ближайшем бое своего подопечного.

По словам представителя британского боксера, они планируют сделать предложение Диллиану Уайту о проведении реванша этим летом.

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"Очень вероятно, что мы сделаем Диллиану предложение подраться с Эй Джеем в июле. Этот поединок имеет смысл для Джошуа.

Мы бы организовали бой на стадионе. 22 июля в Лондоне запланирован турнир UFC, поэтому мы можем рассмотреть 29 июля, 26 августа или что-то в этом роде. Возможно, в первую неделю августа. Но пока ми не проведем встречи на следующей неделе, я просто не могу дать вам ответы на этот счет. Я думаю, мы проведем бой в Лондоне", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Напомним, что в декабре 2015 года Джошуа одержал победу техническим нокаутом над Уайтом и нанес сопернику первое на тот момент поражение в профессиональной карьере.

Ранее Энтони Джошуа также оценил возможность проведения боя против Деонтея Уайлдера.