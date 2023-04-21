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"Оцениваю в 95 процентов": Джошуа уверен, что бой с Уайлдером состоится

Бывшие чемпионы могут сойтись в ринге в конце года в Саудовской Аравии.
Сегодня, 14:55
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший обладатель титулов в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа оценил возможность проведения боя против еще одного экс-чемпиона Деонтея Уайлдера.

Британский боксер подтвердил, что поединок с американцем может быть организован в Саудовской Аравии в конце года, и выразил уверенность, что с большой долей вероятности их встреча в ринге состоится.

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"Исходя из моего опыта с саудовцами, если они сказали, что что-то сделают, то, скорее всего, они это сделают. Это один момент. С другой стороны, нужно позволить сделать свою работу другим ребятам. Но мне, как человеку из-за кулис, важно начать готовиться.

Уайлдер - хороший боец. Я уважаю его и не недооцениваю. Этот бой заставит меня повысить свой уровень. Я уважаю то, что он сделал и чего добился в нашем весе. Трудно стать чемпионом, но он это сделал. Так что я должен уважать это.

Это будет сложный бой, но я уверен в себе. Я лучший, более разносторонний спортсмен и боец. Что касается вероятности организации этого боя, то я оцениваю ее в 95 процентов", - цитирует Джошуа Metro.

Отметим, также Энтони Джошуа назвал вероятного соперника на свой ближайший поединок, который может состояться летом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер

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