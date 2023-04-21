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Джошуа назвал имя вероятного соперника

Британец намерен провести реванш с Диллианом Уайтом.
Сегодня, 13:43
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа намерен провести свой следующий бой в ближайшее время.

По словам британца, он хочет выйти в ринг с Диллианом Уайтом.

"В идеале я бы хотел подраться летом. Импульс, острота - вот что теряется в нашем виде спорта, когда люди не в форме. Так что июнь или июль было бы идеально".

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"Я планирую в этом году подраться с Диллианом Уайтом. У него интересный настрой, когда упоминают мое имя. Порой он говорит: "Нет, на х*р его!" Чего ты хочешь? Записать подкаст и обсудить наши с тобой проблемы или же просто подраться? Но в этом плане он наверняка похож на большинство супертяжеловесов" - сказал Джошуа сайту Metro.

Ранее сообщалось, что VADA сделала заявление касательного возможного проваленого допинг-теста Джошуа после боя с Франклином.


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