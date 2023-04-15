VADA сделала заявление касательного возможного проваленого допинг-теста Джошуа после боя с Франклином

Ассоциация добровольного тестирования на допинг (VADA) официально сообщила о результатах допинг-тестов бывшего объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и Джермейна Франклина.

По заявлению организации, допинг-тесты боксеров оказались чистыми.

"Поздравляем Джермейна Франклина и Энтони Джошуа с успешным прохождением допинг-теста VADA после их боя 1 апреля 2023 года", - говорится в заявлении.

Читай также: "Нечего было обсуждать": Представитель Фьюри высказался о потенциальном бое с Джошуа

Отметим, что после боя появились слухи о том, что Джошуа сдал положительную допинг-пробу. Однако, как показало исследование, это ложь

Напомним, первого апреля Джошуа победил Джермейна Франклина единогласным решением судей. На ISPORT доступно видео лучших моментов боя.