VADA сделала заявление касательного возможного проваленого допинг-теста Джошуа после боя с Франклином
Ассоциация добровольного тестирования на допинг (VADA) официально сообщила о результатах допинг-тестов бывшего объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и Джермейна Франклина.
По заявлению организации, допинг-тесты боксеров оказались чистыми.
"Поздравляем Джермейна Франклина и Энтони Джошуа с успешным прохождением допинг-теста VADA после их боя 1 апреля 2023 года", - говорится в заявлении.
Congratulations to @JermaineFrankl6 @anthonyjoshua for successfully completing @Vada_Testing through their April 1,2023 bout.@SalitaProm @MatchroomBoxing @EddieHearn @FrankSmith @Shaun2Palmer @BBBofCuk— Vada-Testing.org (@Vada_Testing) April 14, 2023
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Отметим, что после боя появились слухи о том, что Джошуа сдал положительную допинг-пробу. Однако, как показало исследование, это ложь
Напомним, первого апреля Джошуа победил Джермейна Франклина единогласным решением судей. На ISPORT доступно видео лучших моментов боя.