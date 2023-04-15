"Нечего было обсуждать": Представитель Фьюри высказался о потенциальном бое с Джошуа

Джордж Уоррен из компании Queensberry Promotions, представляющий интересы чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о возможности проведения боя против бывшего обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

По словам промоутера, пока сложно обсуждать подобный поединок, поскольку команда экс-чемпиона не обращалась к ним с предложением.

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"Я не знаю ответа о бое с Джошуа. Его команда много говорила, что хочет связаться с нами после поединка с Франклином. Но мы ничего не слышали, с нами не контактировали, поэтому нечего было обсуждать с Тайсоном.

Перед боем с Франклином они четко дали понять, что хотят, возможно, поговорить об этом бое летом. Они думали, что, возможно, есть шанс. Но ничего не слышал от них. Мне не звонили, ни с кем не говорил. Спрашивайте у них", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

Ранее промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум также оценил возможность проведения боя с Энтони Джошуа.