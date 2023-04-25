"Сейчас это не обсуждается": Джошуа сделал неоднозначное заявление о следующем бое

Бывший чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мыслями по поводу своего следующего боя.

По словам британского боксера, решение о проведении ближайшего поединка, который может состояться летом этого года, будет принято только после обсуждений с тренером.

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"Было бы хорошо развиваться и работать под руководством моего нового тренера Деррика Джеймса. И к тому времени, когда я вернусь в ринг, я хотел бы закрепить и реализовать все, что он хочет.

Если я и мой тренер передумаем, то это тоже будет правильно, верно? Так что я могу драться в июле или августе, если захочу, но сейчас это не обсуждается. Но мы можем изменить свое решение, если Джеймс будет доволен тем, что он увидит", - приводит слова Джошуа Boxing News 24.

Ранее промоутер Джошуа озвучил имя наиболее вероятного соперника на ближайший бой.