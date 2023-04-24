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"Многие получат этот поединок мечты": Уайлдер - о бое с Джошуа

Американец высказался о способностях британца.
Сегодня, 10:30
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился мнением о потенциальном поединке с Энтони Джошуа.

По словам американского спортсмена, в будущем данный бой вполне может состояться.

"Сейчас у нас есть много разных вариантов, включая Энтони Джошуа и всех остальных. Я думаю, что многие получат этот бой мечты, который все хотят увидеть".

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Уайлдер оценил способности британского боксера.

"Считаю ли я бой с Джошуа легким? Легких соперников нет. Ни с кем не будет легко в ночь поединка, потому что ты просто никогда не знаешь, что покажет соперник. Возможно, он будет чувствовать себя отлично.

Продолжай тренироваться, мужик, оставайся сосредоточенным, и я желаю тебе всего самого лучшего", - сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее промоутер Джошуа озвучил имя наиболее вероятного ближайшего соперника.


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