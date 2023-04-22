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"Чувствую себя андердогом": Джошуа оценил свои шансы в бою с Уайлдером

Британец готов встретиться в ринге с американцем.
Сегодня, 18:34
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о потенциальном поединке против еще одного экс-обладателя пояса в дивизионе Деонтея Уайлдера.

Британский боксер заявил, что бой может состояться в конце этого года, и отметил, что сейчас не считает себя фаворитом возможного противостояния.

"Я думаю, что Уайлдер заинтересован. Я считаю, что он наконец-то стремится подраться в декабре в Саудовской Аравии. В данный момент я чувствую себя андердогом, и это хорошее положение.

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Ходят разговоры о том, что перед этим я проведу бой на арене O2 в Лондоне. Сейчас конкретного соперника нет. Вероятно, это не будет боец из топ-5-10, просто кто-то из-за пределов десятки.

Бой с Тайсоном Фьюри зависит от того, захочу ли я драться до 40 лет, потому что он заставляет меня ждать, но я не становлюсь моложе. Однако поединок с Уайлдером - это хороший бой. Я не могу простаивать, потому что ты должен драться, чтобы получить большие бои. И это касается не только Фьюри, но и других поединков", - цитирует Джошуа Evening Standard.

Ранее Энтони Джошуа назвал вероятного соперника на свой ближайший поединок, который может состояться летом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер

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