iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Он боится": Промоутер Фьюри обвинил Джошуа в нежелании драться

Фрэнк Уоррен оценил позицию потенциального соперника своего подопечного.
Сегодня, 14:58
Фрэнк Уоррен / Getty Images
Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался об отказе бывшего чемпиона Энтони Джошуа от боя.

По словам представителя "Цыганского короля", Эй Джей боится выйти в ринг против его подопечного и отдает предпочтение поединку с Деонтеем Уайлдером.

"Сейчас Джошуа собирается встретиться с парнем, которого Фьюри уничтожил в апреле прошлого года, вместо того, чтобы побороться за титул чемпиона мира и получить 40 процентов от общего гонорара. Он не хочет драться, он боится. Он несет всякую ерунду.

Читай также: Промоутер Джошуа назвал условие для проведения боя с Фьюри

Давайте я вам расскажу кое-что. Когда мы сделали им письменное предложение, хочу отметить, что это было письменное предложение, не через СМИ, Эдди Хирн обратился к моему сыну Джорджу и сказал, что мы обсудим все через пару дней.

После этого Джордж связался напрямую с менеджером Джошуа Фредди Каннингемом. Фредди нам сказал, что Джошуа не хочет драться с Фьюри, потому что планирует получить больше денег в Саудовской Аравии. Я понимаю, что Энтони не единственный спортсмен, который так говорит. Сейчас все так поступают", - цитирует Уоррена talkSPORT.

Отметим, также промоутер рассказал, когда Тайсон Фьюри вернется в ринг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен

Статьи по теме

"Предложение без контракта": Промоутер Джошуа высказался об организации боя с Уайлдером "Предложение без контракта": Промоутер Джошуа высказался об организации боя с Уайлдером
"Мы ведем переговоры": Промоутер рассказал, когда Фьюри вернется в ринг "Мы ведем переговоры": Промоутер рассказал, когда Фьюри вернется в ринг
"Фанаты начинают над тобой смеяться": Промоутер Усика жестко раскритиковал Фьюри "Фанаты начинают над тобой смеяться": Промоутер Усика жестко раскритиковал Фьюри
Хави пообещал Гюндогану ключевую роль в клубе Хави пообещал Гюндогану ключевую роль в клубе
Помочь журналистам

Видео

Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций
Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа18:18
Хави пообещал Гюндогану ключевую роль в клубе
Европа17:59
Хавбек Динамо похвастался патриотическим тату
Европа17:24
Замена Лунину: Реал практически согласовал трансфер испанского вратаря
Европа17:00
Берарди может покинуть Сассуоло после 10 лет в клубе
Европа16:59
Ньюкасл вдвое сократил трансферный бюджет на лето
НБА16:32
"Чертов сексуальный наркоман": еще одна девушка обвинила Зайона в измене
Европа16:31
Официально: Фран Гарсия вернулся в Реал Мадрид
Сборные15:47
Звезда НБА не сыграет за сборную Словении на чемпионате мира-2023
15:42
Украина сыграет с Марокко на Socca World Cup 2023: онлайн-трансляция
Европа15:32
Рома может подписать форварда мадридского Атлетико
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK