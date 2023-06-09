"Он боится": Промоутер Фьюри обвинил Джошуа в нежелании драться

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался об отказе бывшего чемпиона Энтони Джошуа от боя.

По словам представителя "Цыганского короля", Эй Джей боится выйти в ринг против его подопечного и отдает предпочтение поединку с Деонтеем Уайлдером.

"Сейчас Джошуа собирается встретиться с парнем, которого Фьюри уничтожил в апреле прошлого года, вместо того, чтобы побороться за титул чемпиона мира и получить 40 процентов от общего гонорара. Он не хочет драться, он боится. Он несет всякую ерунду.

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Давайте я вам расскажу кое-что. Когда мы сделали им письменное предложение, хочу отметить, что это было письменное предложение, не через СМИ, Эдди Хирн обратился к моему сыну Джорджу и сказал, что мы обсудим все через пару дней.

После этого Джордж связался напрямую с менеджером Джошуа Фредди Каннингемом. Фредди нам сказал, что Джошуа не хочет драться с Фьюри, потому что планирует получить больше денег в Саудовской Аравии. Я понимаю, что Энтони не единственный спортсмен, который так говорит. Сейчас все так поступают", - цитирует Уоррена talkSPORT.

Отметим, также промоутер рассказал, когда Тайсон Фьюри вернется в ринг.