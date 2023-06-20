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"Дай его мне": Чисора вызвался на бой с Джошуа вместо Уайта

Британский боксер готов стать следующим соперником бывшего чемпиона.
Сегодня, 10:58
Энтони Джошуа и Дерек Чисора / Getty Images
Энтони Джошуа и Дерек Чисора / Getty Images

Представитель супертяжелого дивизиона Дерек Чисора предложил себя в качестве соперника для бывшего чемпиона Энтони Джошуа.

Британский боксер заявил, что готов выйти в ринг 12 августа против соотечественника, если тот все же не сможет договориться о реванше с Диллианом Уайтом.

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"Знаешь, Диллиан в Португалии. Он учит португальский язык. Мы, британцы, остаемся здесь. Мы никуда не поедем. Если Уайт не примет бой с Джошуа, то Эдди, дай его мне. Я готов выйти в ринг, 12-го августа я готов выйти в ринг", - приводит слова Чисоры Boxing News 24.

Ранее промоутер Энтони Джошуа поставил под сомнение проведение реванша с Диллианом Уайтом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Дерек Чисора Диллиан Уайт

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