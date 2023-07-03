iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Принципиальная договоренность": Промоутер Джошуа рассказал об организации боя с Уайлдером

Два экс-чемпиона должны сойтись в ринге в конце года в Саудовской Аравии.
Сегодня, 08:58
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился информацией об организации боя с еще одним экс-обладателем титула в дивизионе Деонтеем Уайлдером.

По словам представителя британского боксера, поединок, который должен состояться в конце этого года в Саудовской Аравии, практически согласован и осталось уладить только отдельные моменты.

Читай также: "Реальный вариант": Уайлдер подтвердил намерение устроить бой с Джошуа

"На нашей встрече с партерами из Саудовской Аравии в четверг у нас практически была достигнута принципиальная договоренность. Осталось окончательно обсудить некоторые детали.

Мы снова увидимся в понедельник. Думаю, что мы пребываем в хорошей позиции", - сказал Хирн в комментарии Boxing News.

Ранее стало известно, сколько Энтони Джошуа заработает за бой с Деонтеем Уайлдером.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн Деонтей Уайлдер

Статьи по теме

Уайт подписал контракт на реванш с Джошуа Уайт подписал контракт на реванш с Джошуа
"Поединок, который он обязан провести": Промоутер предположил, с кем может подраться Усик "Поединок, который он обязан провести": Промоутер предположил, с кем может подраться Усик
"Обидно, но это так": Промоутер рассказал, с кем Фьюри проведет следующий бой "Обидно, но это так": Промоутер рассказал, с кем Фьюри проведет следующий бой
Промоутер Джошуа установил Уайту дедлайн для подписания контракта на реванш Промоутер Джошуа установил Уайту дедлайн для подписания контракта на реванш
Помочь журналистам

Видео

Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Киберспорт11:20
The Bali Major 2023: BlacklistINT и Shopify проведут переигровку
Киберспорт11:05
The Bali Major 2023: онлайн-трансляция матчей
Бокс10:56
Чжилей рассказал, с кем намерен подраться после реванша с Джойсом
Европа10:28
"Потрясающие ощущения": Мудрик эмоционально отреагировал на выход в полуфинал Евро-2023 U-21
Другие страны09:57
"Важно окружить Месси игроками его уровня": Интер Майами готовит громкие трансферы
Европа09:29
"Вся команда билась": Судаков отреагировал на победу над Францией
Бокс08:58
"Принципиальная договоренность": Промоутер Джошуа рассказал об организации боя с Уайлдером
Европа08:39
"Хотели пройти намного дальше": Тренер молодежной сборной Франции - о поражении от Украины
Европа08:10
Футбол сегодня: Старт юношеского чемпионата Европы-2023
Европа07:58
"Показали, что действительно являемся командой": Ротань оценил победу в четвертьфинале Евро-2023 U-21
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK