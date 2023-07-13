Джошуа оценил шансы Дюбуа в бою с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мнением о поединке обладателя титула WBA Regular Даниэля Дюбуа и чемпиона мира WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

По словам британца, его соотечественник может победить, однако украинец классный боксер.

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"У Дюбуа есть все шансы. Бокс - это прекрасный бизнес, прекрасная игра. Поэтому мы его смотрим. Я действительно уважаю Усика. Я знаю, как усердно работает этот парень. Его успех не пришел за счет удачи. Он добился успеха благодаря упорному труду. Но также было бы здорово увидеть победу Дюбуа, ради его отца. Учитывая все, через что он прошел, для него это кажется мечтой. Это как история Фрэнка Бруно, если вы понимаете, о чем я говорю.

Усик пропускает удары. Поэтому если он пропустит "неправильный" удар, то может упасть. Помните, что это супертяжелый вес. Вы имеете дело с серьезными ударниками, поэтому я даю Дюбуа шанс панчера", - приводит слова Джошуа Boxing Social.

Напомним, поединок Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что британец отреагировал на свой статус андердога в бою с украинцем.