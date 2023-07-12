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Дюбуа отреагировал на свой статус андердога в бою с Усиком

Британец назвал свою тактику на поединок с украинцем.
Сегодня, 09:13
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Обладатель регулярного пояса WBA в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа высказался о поединке с объединенным чемпионом мира Александром Усиком.

Британский боксер понимает, что он андердог, однако намерен победить украинского чемпиона.

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"В плане мотивации, мне не нужно ничего большего, чем бой за звание объединенного чемпиона мира. Эти ребята могут говорить все, что они хотят. Что бы они ни говорили, я даже не буду это затрагивать. Никакого негатива, ничего из этого д*рьма. Я просто готов драться и побеждать. Я знаю, что выйду, чтобы отдать все силы. Это отличная история, не так ли? История Рокки, андердога. Мне это нравится.

С Усиком нужно продолжать бить. Я не верю, что такого парня, как он, можно остановить одним ударом. Их нужно много, и я готов их выбрасывать", - сказал Дюбуа в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, поединок Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее украинский боксер охарактеризовал своего будущего соперника.


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