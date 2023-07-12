Дюбуа отреагировал на свой статус андердога в бою с Усиком

Обладатель регулярного пояса WBA в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа высказался о поединке с объединенным чемпионом мира Александром Усиком.

Британский боксер понимает, что он андердог, однако намерен победить украинского чемпиона.

Читай также: "Те, кто возле волка, всегда нервничают": Усик оценил поведение Дюбуа

"В плане мотивации, мне не нужно ничего большего, чем бой за звание объединенного чемпиона мира. Эти ребята могут говорить все, что они хотят. Что бы они ни говорили, я даже не буду это затрагивать. Никакого негатива, ничего из этого д*рьма. Я просто готов драться и побеждать. Я знаю, что выйду, чтобы отдать все силы. Это отличная история, не так ли? История Рокки, андердога. Мне это нравится.

С Усиком нужно продолжать бить. Я не верю, что такого парня, как он, можно остановить одним ударом. Их нужно много, и я готов их выбрасывать", - сказал Дюбуа в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, поединок Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее украинский боксер охарактеризовал своего будущего соперника.