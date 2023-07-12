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"Те, кто возле волка, всегда нервничают": Усик оценил поведение Дюбуа

Украинский боксер отметил важность психологии в бою с претендентом.
Сегодня, 08:28
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о поединке с обладателем регулярного титула WBA Даниэлем Дюбуа.

Украинский чемпион считает, что уже психологически повлиял на британского боксера.

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"Я не думаю об антропометрии. Это Даниэль провел со мной время. Все хорошо. Он молодой парень, перспективный, претендент. Мне нужно проделать хорошую работу.

Возможно, Даниэль немного нервничал. Может быть. Те, кто находятся возле волка, всегда нервничают. Он стоял возле волчары. Я уже в голове Дюбуа. Просто он думает об этом, и все. Он думает обо мне, о моих невероятных поясах, об этом поединке.

26 августа будет бокс. Невероятный бокс. Смотрите мой бой, потому что я милый парень", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions.

Напомним, поединок Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что боксеры устроили дуэль взглядов на месте будущего боя.


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