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Усик и Дюбуа устроили дуэль взглядов на месте будущего боя

Украинский чемпион и британский претендент встретились лицом к лицу на арене во Вроцлаве.
Сегодня, 17:45
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / K2 Promotions
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / K2 Promotions

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) в ближайшем бою будет защищать пояса против обязательного претендента, регулярного чемпиона по версии WBA Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Поединок состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве. Бой станет главным событием вечера бокса от промоутерской компании K2 Promotions в сотрудничестве с Knockout Promotions и Skill Challenge Promotions.

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Накануне украинский и британский боксеры провели первую пресс-конференцию перед поединком, после чего посетили место будущего боя - стадион Tarczyński Arena, где также устроили дуэль взглядов.

Источник: K2 Promotions

Источник: K2 Promotions

Источник: K2 Promotions

Источник: K2 Promotions

Источник: K2 Promotions

Ранее менеджер Александра Усика Эгис Климас высказался о будущем сопернике украинского чемпиона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Даниэль Дюбуа

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