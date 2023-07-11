Усик и Дюбуа устроили дуэль взглядов на месте будущего боя

Украинский чемпион и британский претендент встретились лицом к лицу на арене во Вроцлаве.

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) в ближайшем бою будет защищать пояса против обязательного претендента, регулярного чемпиона по версии WBA Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Поединок состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве. Бой станет главным событием вечера бокса от промоутерской компании K2 Promotions в сотрудничестве с Knockout Promotions и Skill Challenge Promotions.

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Накануне украинский и британский боксеры провели первую пресс-конференцию перед поединком, после чего посетили место будущего боя - стадион Tarczyński Arena, где также устроили дуэль взглядов.

Источник: K2 Promotions

Источник: K2 Promotions

Источник: K2 Promotions

Источник: K2 Promotions

Источник: K2 Promotions

Ранее менеджер Александра Усика Эгис Климас высказался о будущем сопернике украинского чемпиона.