Усик: Бой в Польше - самое близкое место к дому

В понедельник, 10 июня, состоялась первая пресс-конференция чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) и Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Украинский боксер поблагодарил военных, которые стоят на страже порядка и дают отпор российским оккупантам.

"В первую очередь, я хочу поблагодарить ребят, которые защищают Украину. Благодаря им мы можем выступать за границей и дарить им немного счастья. ВСУ!".

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Усик признался, что рад вернутся в Польшу, где завоевал свой первый чемпионский пояс.

"Я очень рад вернутся в Польшу, ведь тут началось мое чемпионство - первый титул WBO, который я добыл в Гданьске. Это было 7 лет назад. Меня хорошо приняли тут, мы хорошо побоксировали с Кшиштофом Гловацьким. На протяжении 7 лет я пособирал пояса и вернулся сюда".

Александр также поблагодарил польский народ и выразил надежду, что его бой с британцем понравится людям.

"Хочу поблагодарить польский народ, который оказывает помощь Украине. На протяжении всей своей карьеры я ездил по многим городам боксировать. Но это место будет самым близким к дому. Думаю, что много соотечественников и много людей, которые приедут поддерживать бокс, будут рады, что будет происходить 26 августа. Так что увидимся 26 августа", - сказал Усик на пресс-конференции.

Напомним, бой Усик - Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что чемпион мира в крузервейте хочет провести бой с победителем противостояния Усик - Дюбуа.