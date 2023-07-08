"Всегда будет шанс панчера": Усика предостерегли от недооценки Дюбуа

Двоюродный брат Тайсона Фьюри, представитель супертяжелого дивизиона Хьюи Фьюри поделился мыслями о предстоящем поединке между обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком и обязательным претендентом по линии WBA Даниэлем Дюбуа.

Боксер предостерег украинца от недооценки британца, поскольку тот способен поймать соперника нокаутирующим ударом.

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"Это сложный вопрос. Усик - очень хороший боец, но никогда нельзя недооценивать мощь Даниэля Дюбуа, потому что у него всегда будет шанс панчера.

Я верю, что Дюбуа, пожалуй, выйдет на ринг, нацеленным на мощный удар. Поэтому нельзя его недооценивать. Он крупнее, поэтому может уложить Усика", - сказал Фьюри в комментарии Boxing King Media.

Бой Усик - Дюбуа состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

Ранее промоутер Дюбуа сделал смелый прогноз на бой с Усиком.