"Он точно упадет": Дюбуа рассказал, что нужно для победы над Усиком
Обязательный претендент по линии WBA в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа считает, что сможет отправить в нокаут чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика в их предстоящем бою.
Британский боксер заявил, что для победы нужно драться на грани одержимости, и выразил уверенность в своем успехе.
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"Я хочу шокировать мир. Хочу побить Усика и прервать его правление в дивизионе. Чтобы побить его, нужно драться как сумасшедший. Словно ты одержимый.
Однозначно планирую завершить бой нокаутом. Он точно упадет. И будет новый чемпион мира", - сказал Дюбуа в комментарии iFL TV.
Бой Усик - Дюбуа состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.
Ранее промоутер Дюбуа сделал смелый прогноз на бой с Усиком.