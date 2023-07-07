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"Он точно упадет": Дюбуа рассказал, что нужно для победы над Усиком

Британец уверен, что ему по силам разобраться с украинским чемпионом.
Сегодня, 14:59
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Обязательный претендент по линии WBA в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа считает, что сможет отправить в нокаут чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика в их предстоящем бою.

Британский боксер заявил, что для победы нужно драться на грани одержимости, и выразил уверенность в своем успехе.

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"Я хочу шокировать мир. Хочу побить Усика и прервать его правление в дивизионе. Чтобы побить его, нужно драться как сумасшедший. Словно ты одержимый.

Однозначно планирую завершить бой нокаутом. Он точно упадет. И будет новый чемпион мира", - сказал Дюбуа в комментарии iFL TV.

Бой Усик - Дюбуа состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

Ранее промоутер Дюбуа сделал смелый прогноз на бой с Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Даниэль Дюбуа

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