"Большой апсет": Промоутер Дюбуа сделал смелый прогноз на бой с Усиком
Представитель британского претендента уверен, что его клиент способен удивить.
Фрэнк Уоррен, промоутер обязательного претендента по линии WBA в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, высказался по поводу будущего боя его клиента против чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.
Накануне поединок был официально анонсирован и состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.
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Представитель британского боксера в очередной раз выразил уверенность в успехе своего подопечного, отметив, что тот способен сотворить сенсацию.
"Даниэль Дюбуа перевернет супертяжелый вес с ног на голову! Он собирается устроить большой апсет!" - написал Уоррен в Twitter.
Ранее Даниэль Дюбуа также пригрозил Александру Усику после анонса боя.