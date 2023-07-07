"Большой апсет": Промоутер Дюбуа сделал смелый прогноз на бой с Усиком

Представитель британского претендента уверен, что его клиент способен удивить.

Фрэнк Уоррен, промоутер обязательного претендента по линии WBA в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, высказался по поводу будущего боя его клиента против чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Накануне поединок был официально анонсирован и состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

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Представитель британского боксера в очередной раз выразил уверенность в успехе своего подопечного, отметив, что тот способен сотворить сенсацию.

"Даниэль Дюбуа перевернет супертяжелый вес с ног на голову! Он собирается устроить большой апсет!" - написал Уоррен в Twitter.

Ранее Даниэль Дюбуа также пригрозил Александру Усику после анонса боя.