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"Рад организовать поединок именно в Польше": Усик отреагировал на анонс боя с Дюбуа

Украинский чемпион встретится в ринге с британским претендентом.
Вчера, 23:05
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался по поводу будущего боя с обязательным претендентом по линии WBA Даниэлем Дюбуа.

Ранее поединок был официально анонсирован и состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

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Украинский боксер выразил удовлетворение, что этот бой удалось организовать в Польше, и поблагодарил польский народ за помощь его соотечественникам во время войны с россиянами.

"Я очень рад, что у нас есть возможность организовать мой поединок именно в Польше, где семь лет назад я получил свой первый мировой титул. Хочу поблагодарить польский народ, который так искренне помогает Украине.

Тысячи моих земляков нашли убежище в этой замечательной стране. Поэтому я надеюсь, что мой бой станет для украинцев и поляков еще одним поводом объединиться и укрепить нашу дружбу", - приводит слова Усика пресс-служба K2 Promotions.

Ранее промоутер Даниэля Дюбуа сделал прогноз на поединок с Александром Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Даниэль Дюбуа

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