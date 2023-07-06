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"Собираюсь шокировать мир": Дюбуа пригрозил Усику после анонса боя

Британский претендент оставил дерзкое послание украинскому чемпиону.
Вчера, 21:40
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик в своем ближайшем поединке встретится в ринге с обязательным претендентом по линии WBA Даниэлем Дюбуа.

Ранее бой был официально утвержден и состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

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После анонса поединка британский претендент обратился к украинскому чемпиону, выразив уверенность в своем будущем успехе.

"Сейчас пришло мое время! Я собираюсь шокировать мир! Будь готовым, Усик", - написал Дюбуа в Instagram.

Напомним, ранее промоутер Тайсона Фьюри подтвердил, что боя с Александром Усиком в 2023 году не будет.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Даниэль Дюбуа

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