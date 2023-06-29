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Промоутер Фьюри подтвердил, что боя с Усиком в 2023 году не будет

Мегавечер бокса в Саудовской Аравии с участием топовых супертяжеловесов планируют перенести.
Сегодня, 18:58
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, сопромоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, подтвердил, что его клиент в 2023 году точно не встретится в ринге с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По его словам, большой вечер бокса в Саудовской Аравии, в рамках которого британец и украинец могли подраться, планируют перенести с декабря на более поздние сроки.

"Я надеюсь, что через неделю или около того мы сделаем анонс. Мы практически завершили то, что хотим сделать. Но сейчас мы не в том положении, чтобы делать анонс. Мы согласовали бой для Фьюри, он не может простаивать.

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Тайсон не выступит на вечере бокса от Skill Challenge в декабре, поскольку теперь они говорят о переносе своего шоу на январь. Глава их боксерского подразделения Амер Абдулла сказал, что они, пожалуй, перенесут вечер бокса на первый квартал 2024 года. Это решать им.

Принц Халид - невероятный человек, он мне очень нравится. Но в то же время нам нужно двигаться дальше, и мы кое-что анонсируем", - цитирует Уоррена talkSPORT.

Ранее Тайсон Фьюри озвучил свою причину срыва боя с Александром Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

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