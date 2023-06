"Могут отложить свои планы": Промоутер Фьюри сделал удручающее заявление о бое с Усиком

Бой между чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри в декабре этого года в Саудовской Аравии с большой долей вероятности не состоится.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер и журналист talkSPORT Майкл Бенсон, ссылаясь на заявление промоутера "Цыганского короля" Фрэнка Уоррена.

При этом представитель британского боксера надеется, что Даниэль Дюбуа в ближайшем бою сможет одолеть украинца, после чего его подопечному будет организован поединок за бесспорное чемпионство уже с соотечественником.

"Тайсон Фьюри не будет драться с Александром Усиком в декабре в Саудовской Аравии, сообщил мне Фрэнк Уоррен. Он сказал, что саудовцы могут отложить свои планы на январь, поэтому Фьюри настаивает на проведении боя в Великобритании.

Уоррен надеется, что Фьюри в следующем году в бою против Даниэля Дюбуа станет абсолютным чемпионом", - сообщил Бенсон.

