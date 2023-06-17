"Не виню его за это": Фьюри озвучил свою причину срыва боя с Усиком

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри попытался проанализировать срыв переговоров по поводу боя с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Как заявил британский боксер, стороны не смогли договориться из-за финансовых запросов украинца, но он понимает своего потенциального соперника.

"Я бы с удовольствием подрался с Усиком за звание абсолютного чемпиона. Но сейчас Усик убегает как мошенник. Он бежит очень быстро, но так легко от меня не уйти.

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Этот бой не состоялся только потому, что Усик хочет больше денег. Я не виню его за это, поскольку в конечном итоге карьера короткая, и это бизнес. У меня нет личной ненависти к Усику, я не думаю, что, Бог ты мой, Усик не захотел драться со мной в силу каких-то причин. Это просто бизнес.

Усик ждет больших денег. Он получит сто миллионов фунтов от саудовцев за бой в ноябре или что там у них будет. Так что нельзя злиться на него. Я знаю, что он семьянин, у него есть рты, которые нужно кормить. Поэтому я желаю ему удачи. Ничего личного. Это спорт для одного, но бизнес для двоих. Но когда мы наконец-то встретимся, я его уничтожу. Это факт", - приводит слова Фьюри talkSPORT.

Ранее промоутер Александра Усика оценил вероятность проведения боя с Тайсоном Фьюри.