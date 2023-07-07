Усик - Дюбуа: прогноз на бой 26.08.2023

Прогноз на бой Александр Усик - Даниэль Дюбуа. Узнай на ISPORT.ua, кто победит, какие коэффициенты и ставки на бой.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) в ближайшем бою проведет защиту против обязательного претендента, регулярного чемпиона по версии WBA Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Свои чемпионские пояса украинский боксер завоевал в сентябре 2021 года в поединке с Энтони Джошуа, одержав победу единогласным решением судей. В августе 2022 года Усик провел успешную защиту титулов, одолев в реванше того же британца теперь уже раздельным решением. В дальнейшем украинец безуспешно пытался договориться об объединительном бое с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри, после чего пришлось переключиться на обязательных претендентов. Поединок с Дюбуа станет для Усика второй защитой чемпионских поясов.

Источник: Getty Images

Дюбуа вышел на бой с Усиком, завоевав в июне 2022 года титул регулярного чемпиона по версии WBA в противостоянии с Тревором Брайаном, который был нокаутирован в четвертом раунде, а после в декабре того же года защитив пояс в поединке с Кевином Лереной, которого британец победил техническим нокаутом.

Изначально стороны не смогли согласовать условия боя, и судьба поединка определялась на промоутерских торгах, которые выиграла украинская компания K2 Promotions, предложив призовой фонд в размере 8 миллионов долларов. По условиям контракта, Усик получит 75% от общего призового фонда - 6 миллионов долларов, а Дюбуа соответственно достанется 25% - 2 миллиона.

Источник: Getty Images

Коэффициент и ставки на бой Усик - Дюбуа

Александр Усик является очевидным фаворитом будущего титульного боя. По мнению экспертов, украинец сможет победить Даниэля Дюбуа и защитить свои пояса.

Прогноз букмекеров на бой Усик - Дюбуа:

Победа Усика: 1.11

1.11 Ничья: 26.00

26.00 Победа Дюбуа: 7.00

При этом досрочная победа украинского боксера оценивается в 1.40, а британца - 12.00. Коэффициент на итоговый успех чемпиона по очкам составляет 3.40, а претендента - 23.00.

Источник: K2 Promotions

Статистика боев Усика и Дюбуа

Между собой боксеры проведут первый поединок, а со статистикой боев можно ознакомиться ниже.

Статистика боев

Усик - Дюбуа

20 победы 19

13 нокаутом 18

0 ничьи 0

0 поражения 1

Напомним, что бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа назначен на 26 августа. Поединок состоится на Tarczyński Arena в польском городе Вроцлав.