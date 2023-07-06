Официально: Усик и Дюбуа проведут бой 26 августа

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик встретится в ринге с Даниэлем Дюбуа в Польше.

Боксеры проведут бой 26 августа. Поединок пройдет на Tarczyński Arena в польском городе Вроцлаве.

Напомним, что долгое время Усик пытался организовать бой против Тайсона Фьюри, но в конце концов выходки британца не позволили произойти этому событию, поэтому украинец встретится с другим соперником.