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Официально: Усик и Дюбуа проведут бой 26 августа

Украинский боксер будет защищать свои титулы.
Сегодня, 14:24
Усик - Дюбуа
Усик - Дюбуа

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик встретится в ринге с Даниэлем Дюбуа в Польше.

Боксеры проведут бой 26 августа. Поединок пройдет на Tarczyński Arena в польском городе Вроцлаве.

Напомним, что долгое время Усик пытался организовать бой против Тайсона Фьюри, но в конце концов выходки британца не позволили произойти этому событию, поэтому украинец встретится с другим соперником.


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