Чемпион мира в крузервейте хочет провести бой с победителем противостояния Усик - Дюбуа

У Криса Биллам-Смита есть два сценария, как будет далее развиваться его карьера, и потенциальный бой с украинцем может стать ее частью.

Крис Биллам-Смит, новый чемпион WBO в крузервейте задумался о возможном переходе в супертяжелый вес ради поединка с победителем боя Александр Усик - Даниэль Дюбуа, сообщает Sky Sports.

При этом отмечается, что реванш с Ричардом Риакпоре считается более привлекательным вариантом для 32-летнего британца.

"Посмотрим, что будет дальше (в плане боя в крузервейте). Может быть я перейду (в супертяжелый вес) и буду драться с победителем боя Усик - Дюбуа в качестве обязательного претендента для WBO. К счастью, есть варианты", - заявил Биллам-Смит.

Признавая внушительный набор навыков украинца, британец не боится его, а разница в размерах не будет большой проблемой.

"Для меня это очень важно для финансового обеспечения будущего моего сына. Усик феноменальный боец, но он не массивный тяжеловес. Будь это Тайсон Фьюри, все было бы иначе. Я тоже боец, я верю, что побью любого и доставлю проблемы любому в любом весе".

Напомним, что Александр Усик встретится с Даниэлем Дюбуа в конце августа в поединке за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и журнала The Ring.