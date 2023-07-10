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"Большой, сильный, панчер": Менеджер Усика оценил Дюбуа

Эгис Климас высказался о будущем сопернике украинского чемпиона.
Сегодня, 14:31
Эгис Климас / Getty Images
Эгис Климас / Getty Images

Эгис Климас, менеджер чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мыслями по поводу предстоящего боя против обязательного претендента по линии WBA Даниэля Дюбуа.

По его словам, со стороны команды украинца нет никакой недооценки соперника и его подопечный будет готовиться к поединку со всей ответственностью.

"Я горд находится в этой прекрасной стране - Польше. Варшава - один из моих любимых городов. Я родился в Литве, так что это мои соседи.

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Я очень горжусь тем, что представляю одного из лучших бойцов мира. Не думайте, что мы воспринимаем бой против Даниэля Дюбуа как прогулку в парке. Мы знаем, что он большой, сильный, он панчер. Мы будем готовиться к бою с ним на сто процентов.

В будущем мы намерены объединить все титулы, и этот бой открывает нам путь к одному из величайших поединков в истории бокса. Тем не менее сейчас мы полностью сконцентрированы на Даниэле Дюбуа. Мы завтракаем, ложимся спать с мыслями о Дюбуа. Сейчас он наша цель. И 26 августа Усик это продемонстрирует", - сказал Климас на пресс-конференции.

Бой Усик - Дюбуа состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

Отметим, Даниэль Дюбуа также поделился ожиданиями от боя с Александром Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Эгис Климас Даниэль Дюбуа

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