Дюбуа: Усик - великий чемпион, но все, что имеет начало, имеет и конец

Чемпион WBA Regular Даниэль Дюбуа (19-1, 18 KO) поделился ожиданиями от боя с Александром Усиком (20-0, 13 KO).

По словам британца, он в хорошей форме, так что готов прервать чемпионство украинца.

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"С моим коленом, с моим здоровьем полный порядок. Я бегаю, нахожусь в тренировочном лагере, все проходит отлично. Я благодарен за эту возможность и готов схватиться за нее обеими руками.

Это был долгий путь, и я готов достичь того, к чему шел. Усик был великим чемпионом, но все, что имеет начало, имеет и конец. И я готов", - сказал Даниэль на пресс-конференции.

Напомним, бой Усик - Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что боксеры провели битву взглядов.