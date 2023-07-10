Усик - Дюбуа: видео первой битвы взглядов

Украинский чемпион проведет обязательную защиту пояса в поединке с британцем.

В понедельник, 10 июня, состоялась первая пресс-конференция чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) и Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Боксеры во время мероприятия провели первую битву взглядов. Украинец и британец вели себя достойно, без провокаций.

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Вашему вниманию битва взглядов Усик - Дюбуа:

Напомним, бой Усик - Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что чемпион мира в крузервейте хочет провести бой с победителем противостояния Усик - Дюбуа.