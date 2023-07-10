iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Усик - Дюбуа: видео первой битвы взглядов

Украинский чемпион проведет обязательную защиту пояса в поединке с британцем.
Сегодня, 13:36
Александр Усик / instagram.com/usykaa/
Александр Усик / instagram.com/usykaa/

В понедельник, 10 июня, состоялась первая пресс-конференция чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) и Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Боксеры во время мероприятия провели первую битву взглядов. Украинец и британец вели себя достойно, без провокаций.

Читай также: Усик: Бой в Польше - самое близкое место к дому

Вашему вниманию битва взглядов Усик - Дюбуа:

Напомним, бой Усик - Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что чемпион мира в крузервейте хочет провести бой с победителем противостояния Усик - Дюбуа.


Статьи по теме

Миколенко не полетел с Эвертоном на предсезонный сбор Миколенко не полетел с Эвертоном на предсезонный сбор
Реал продлил аренду бразильского защитника Шахтера Реал продлил аренду бразильского защитника Шахтера
Стало известно место проведения матча Мальта - Украина в отборе на Евро-2024 Стало известно место проведения матча Мальта - Украина в отборе на Евро-2024
Костюк вылетала с парного разряда на Уимблдоне Костюк вылетала с парного разряда на Уимблдоне
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа16:18
Миколенко не полетел с Эвертоном на предсезонный сбор
Европа15:42
Реал продлил аренду бразильского защитника Шахтера
Евро-202415:05
Стало известно место проведения матча Мальта - Украина в отборе на Евро-2024
Теннис14:48
Костюк вылетала с парного разряда на Уимблдоне
Теннис14:40
Украинцы на Уимблдоне: Костюк вылета с парного разряда, но сыграет в смешанном
Бокс14:31
"Большой, сильный, панчер": Менеджер Усика оценил Дюбуа
Украина14:20
Уверенное решение: Пятов объяснил, почему закончил карьеру игрока
Бокс13:48
Дюбуа: Усик - великий чемпион, но все, что имеет начало, имеет и конец
Европа13:42
Тоттенхэм не устроило предложение Баварии по Кейну
Бокс13:36
Усик - Дюбуа: видео первой битвы взглядов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK