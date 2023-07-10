Усик - Дюбуа: видео первой битвы взглядов
Украинский чемпион проведет обязательную защиту пояса в поединке с британцем.
В понедельник, 10 июня, состоялась первая пресс-конференция чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) и Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).
Боксеры во время мероприятия провели первую битву взглядов. Украинец и британец вели себя достойно, без провокаций.
Читай также: Усик: Бой в Польше - самое близкое место к дому
Вашему вниманию битва взглядов Усик - Дюбуа:
Напомним, бой Усик - Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве.
Ранее сообщалось, что чемпион мира в крузервейте хочет провести бой с победителем противостояния Усик - Дюбуа.