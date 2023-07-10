Александр Усик - Даниэль Дюбуа: онлайн-трансляция пресс-конференции

Предлагаем Вам вместе с ISPORT.ua следить за событиями на пресс-конференции чемпиона мира и претендента на пояса.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) проведет бой против Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).

В преддверии боя боксеры примут участие в пресс-конференции, на которой ответят на вопросы журналистов.

Читай также: "Всегда будет шанс панчера": Усика предостерегли от недооценки Дюбуа

Сегодня, 10 июля, состоится пресс-конференция боксеров. Начало – в 13.00 по Киеву.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция пресс-конференции Усик - Дюбуа:

Напомним, бой Усик - Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что чемпион мира в крузервейте хочет провести бой с победителем противостояния Усик - Дюбуа.