Отказался от Олимпиады, невероятный панчер и гордость Англии: кто такой Дюбуа, который бросил вызов Усику

В субботу, 26 августа, обладатель титулов WBA-Super, WBO, IBF, IBO Александр Усик выйдет в ринг с регулярным чемпионом мира по версии WBA Даниэлем Дюбуа.

Украинский боксер проведет свою вторую защиту поясов против очередного британца. В первый раз Усик раздельным решением победил Энтони Джошуа и оставил пояса у себя.

Сейчас в соперниках у Александра молодой и амбициозный британец, который намерен стать чемпионом.

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ISPORT представляет следующего соперника Усика, который может зайти на трон в супертяжелом дивизионе.

Любительская карьера

Британский боксер с 8 лет начал заниматься боксом. Через несколько лет Дюбуа был участником юниорских и молодежных сборных по боксу в Англии.

Первым серьезным турнирном стали Юношеские Олимпийские игры, которые прошли в 2014 году.

На его счету 70 официальных боев в любительской карьере, в которых побеждал 65 раз и лишь 5 раз оставался в проигравших. Уже тогда у него была репутация мощного панчера.

В 2020 году проходили Олимпийские игры, но Даниэль не поехал. Он еще ранее принял решение стать профессионалом, а не бороться за чемпионство на Олимпиаде.

Профессиональная карьера

Свой первый бой на профессиональном уровне Дюбуа провел в апреле 2017 года, победив техническим нокаутом уже на 35-й секунде 1-го раунда своего соотечественника Маркуса Келли.

Тогда именитый промоутер Фрэнк Уоррен уже заполучил британца, заявив, что всегда мечтал работать с таким боксером, как Даниэль.

В своих первых поединка Дюбуа сносил соперников еще в первых раундах. Первым и единственным, кто сумел продержаться весь бой стал Кевин Джонсон. Хоть британец не победил нокаутом, но сделал это единогласным решением судей (100-91).

Свой первый чемпионский титул Даниэль завоевал в 2019 году, когда победил Нэйтена Гормана. Тогда британец завоевал вакантный титул чемпиона WBO International.

Единственное поражение Дюбуа потерпел в 2020 году, когда в ринге оказался с непобежденным Джо Джойсом. Даниэль был очевидным фаворитом поединка, но сломался под давлением соперника, проиграв техническим нокаутом.

Уже через год британец заполучил чемпионский бой, который позволил ему стать временным чемпионом. Даниэль досрочно нокаутировал во 2 раунде опытного румына Богдана Дину (20-2), и завоевал вакантный титул временного чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе.

Дальше боксер победил небитого американца регулярного чемпиона мира WBA Тревора Брайана (22-0), и завоевал титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе.

Последний бой

Дюбуа в ринге встретился с представителем ЮАР Кевином Лереной. Британец ужасно начал поединок - побывал в нокдауне, и затем еще дважды становился на колено из-за проблем с ним. Несмотря на такое потрясение, Дюбуа собрался и уничтожил непобежденного Кевина.

В третьем раунде Даниэль дважды уронил соперника, в результате чего рефери остановил поединок. Именно этот поединок позволил ему защитить статус регулярного чемпиона дивизиона и выйти на бой с Усиком.

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Чего ждать Усику

Как мы видим, британец мощный панчер, который сметает своих соперников с первых раундов. Британец может пропускать, но, если дать ему возможность вернуться, то он это сделает.

Тренер Дюбуа Дон Чарльз, как и его окружение, в открытую оценивает шансы британца. Единственный шанс – победа нокаутом. Именно на это делается ставка в бою с Усиком.

Вы можете считать меня высокомерным. Если Даниэль сможет наносить удары, которые мы отрабатывали, Усик не переживет этого. План на бой не секрет. Даниэль должен запрыгнуть туда и надрать задницу Усику. Если Дюбуа, которого я тренировал последние 16 недель, добьется успеха в первых пяти или шести раундах, то Усик не будет в хорошем состоянии. Просто Даниэль бьет иначе.

Как мы прекрасно понимаем, Усик точно недооценивает своего соперника, но одна ошибка может дорого стоить. Не стоит сомневаться, что "Динамит" может взорваться, что приведет к фатальным последствиям для украинца.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Усик - Дюбуа.