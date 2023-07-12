"Он умеет хорошо бить": Усик охарактеризовал своего будущего соперника

Украинский чемпион серьезно настраивается на поединок с Даниэлем Дюбуа.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о своем ближайшем поединке против обязательного претендента по линии WBA Даниэля Дюбуа.

По словам украинского боксера, он серьезно относится к своему будущему сопернику, несмотря на статус фаворита, и будет готовиться к бою со всей ответственностью.

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"Я к каждому своему оппоненту отношусь серьезно. Это молодой парень, он умеет бить. Он умеет хорошо бить. Я к каждому сопернику готовлюсь на 117%.

Фрэнк Уоррен сказал, что Дюбуа меня нокаутирует? Это разговоры дяди", - сказал Усик в комментарии iFL TV.

Бой Усик - Дюбуа состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

Напомним, менеджер Александра Усика Эгис Климас также высказался о будущем сопернике украинского чемпиона.