Промоутер Джошуа сделал прогноз на бой Усик - Дюбуа

Популярный британский промоутер Эдди Хирн поделился мнением о предстоящем поединке чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика против обладателя регулярного титула WBA Даниэля Дюбуа.

По словам промоутера, у британца есть шанс победить нокаутом, однако украинец будет доминировать по ходу всего поединка.

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"Это хороший бой. Это отличный шанс для Даниэля. Я видел, что коэффициенты на его победу - 7:1. Я не думаю, что он выиграет хотя бы раунд, но он огромный панчер. Мы знаем, что Усика можно потрясти. У Дюбуа есть шансы в этом бою.

Было немного странно, что мы не увидели в Польше Фрэнка или Джорджа Уоррена. Просто странно, ведь это бой за звание объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе. Я не знаю. Я не думаю, что Дюбуа победит, но он может выиграть. Удачи ему. Я бы хотел увидеть, как он это сделает", - сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, поединок Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что боксеры провели первую битву взглядов.