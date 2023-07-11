Джошуа назвал причину срыва боя Усик - Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о срыве боя чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя титулов IBF, WBA и WBO Александра Усика.

По словам британца, его соотечественник отказался от поединка.

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"Что произошло с чемпионом, который сказал, что готовится к Усику, а затем его тренер вышел и заявил, что не готовит его к этому бою? Вы должны спросить у него, чтобы он все прояснил.

Пусть люди решают сами, но если бы на его месте был я, то что бы они сказали? Я буду возлагать на людей ответственность так же, как они возлагают ее на меня. Да, Усик не "сливался", но Фьюри "слился", - приводит слова Джошуа Boxing Social.

Ранее стало известно, когда может состояться поединок Усик - Фьюри.