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Промоутер Усика: Фьюри отказался жертвовать Украине

Александр Красюк раскрыл подробности переговоров украинца с британцем.
Сегодня, 07:22
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, заявил, что чемпион WBC Тайсон Фьюри не захотел жертвовать Украине миллион долларов.

По словам функционера, украинский боксер поставил условие звездному сопернику, чтобы тот выплатил помощь Украине, однако "Цыганский король" решил не делать этого.

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"Мы не могли найти решение по бою с Фьюри, поэтому уже в марте вместе с Джорджем Уорреном начали обсуждать поединок с Дюбуа. После встречи, на которой мы говорили про возможный бой с Дюбуа, Фьюри внезапно обратился к Усику из торгового центра: "Ты и твоя команда стоите 30%".

Усик раскрыл его блеф и сказал: "Хорошо, я готов драться. 70 на 30 - погнали. Дело не в деньгах. Но есть одно условие: ты должен заплатить Украине миллион долларов. Это не донат, не благотворительность, это мое условие. Я принимаю бой за гонорар 70 на 30, а ты платишь миллион Украине".

Тайсон не захотел платить Украине, и я никогда не раскрою причину почему, потому что это навсегда испортит его имидж", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Ранее сообщалось, что промоутер Усика призвал лишить Фьюри пояса WBC.


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