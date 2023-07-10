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Сиренко заявил о желании провести бой против потенциального соперника Усика

Украинский непобежденный боксер готов ворваться в топы супертяжелого дивизиона.
Сегодня, 11:01
Владислав Сиренко / vladsirenkoboxing
Владислав Сиренко / vladsirenkoboxing

Непобежденный супертяжеловес Владислав Сиренко сообщил, что уже вскоре намерен выйти в ринг против лучших боксеров дивизиона.

По словам украинца, он готов драться с соперниками калибра Энди Руиса и Филипа Хрговича.

"Ну мы так настраиваемся. Я говорю прямо, как я это вижу. Для меня Руис и Хргович - отличные бойцы, я очень далек от их недооценки, но они не боксеры исключительного класса. Джойс, Чжилей - в той же категории".

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Например, Джошуа и Фьюри, на мой взгляд, уже на совершенно ином уровне. Но все равно с ними нужно будет сразиться каждому боксеру, который хочет двигаться дальше. Будь то я, Хргович, или другие ребята, которых сейчас принято считать топовыми проспектами. Смена поколений так или иначе произойдет. Уайлдеру сейчас 37, Усику 36, Фьюри 34, а также Джошуа уже 33", - сказал Сиренко в интервью Mixed Zone.

Отметим, что Хргович является обязательным претендентом на пояс IBF, которым владеет Александр Усик.

Ранее сообщалось, что Беринчик проведет бой в андеркарде поединка Усик - Дюбуа.


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