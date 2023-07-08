Беринчик проведет бой в андеркарде поединка Усик - Дюбуа

Егор Голуб, тренер чемпиона WBO International в легком весе Дениса Беринчика (17-0, 9 КО), рассказал, что его подопечный ближайший бой проведет в андеркарде поединка обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика против Даниэля Дюбуа.

Вечер бокса состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

Кто станет соперником украинского легковеса, пока не сообщается.

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"Сегодня у него выходной, он может пособирать и покушать ягоды Карпат. Но с понедельника он начинает подготовку к бою, который состоится 26.08.2023 в городе Вроцлав", - написал Голуб.

Напомним, что в конце июня Беринчик должен был подраться с итальянцем Эмилиано Марсили, но украинский боксер отказался от поединка и оставил вакантным пояс EBU.

В своем последнем бою в декабре 2022 года Беринчик одержал победу единогласным решением судей над французом Иваном Менди и завоевал тот самый титул EBU, который после освободил.