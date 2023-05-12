Беринчик отказался от защиты титула, оставив пояс EBU вакантным

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (17-0, 9 КО) оставил вакантным принадлежащий ему пояс EBU.

Украинский боксер должен был провести защиту титула чемпиона Европы против итальянца Эмилиано Марсили (42-0-1, 16 КО). Бой должен был состояться 24 июня в Италии, однако украинец отказался от встречи в ринге с 46-летним соперником и освободил пояс.

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Теперь Марсили будут искать нового соперника, с которым он поспорит за вакантный титул EBU, сообщает Boxing Scene.

Ранее промоутер Александр Красюк сообщал, что Беринчик должен был выйти в ринг 27 мая, но позже стало известно, что поединок перенесли на лето.

Напомним, что в своем последнем бою в декабре 2022 года Беринчик одержал победу единогласным решением судей над французом Иваном Менди и завоевал тот самый пояс EBU.