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Поединок Беринчика перенесен на лето

Украинский боксер провел успешный тренировочный лагерь.
Сегодня, 08:20
Денис Беринчик / Getty Images
Денис Беринчик / Getty Images

Чемпион EBU и WBO International в легком весе Денис Беринчик (17-0, 9 КО) проведет свой следующий поединок летом текущего года.

Тренер украинского боксера Егор Голуб сообщил о том, что бой боксера был перенесен.

"Друзья, начнем с важной информации, впервые появляющейся в сети: бой Дениса переносится.

Не переживайте, все хорошо, просто так сложились обстоятельства. Я очень доволен проделанной работой, мы плодотворно поработали в тренировочном лагере, как физически, так и ментально. Теперь будем ждать новостей, бой состоится этим летом", - написал Голуб в Instagram.

Отметим, что промоутер Беринчика Александр Красюк сообщал, что его следующий бой запланирован на 27 мая

Напомним, последний поединок Денис провел в декабре 2022 года, когда победил Ивана Менди.


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