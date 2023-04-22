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Стало известно, где и когда свой следующий бой проведет Беринчик

Украинский боксер подерется в андеркарде шоу Лопес - Конлан.
Сегодня, 08:52
Денис Беринчик / Boxing.ua
Денис Беринчик / Boxing.ua

Чемпион Европы EBU и International WBO в легком весе Денис Беринчик вскоре вернется на ринг.

Как сообщил генеральный директор К2 Promotions Александр Красюк, украинский боксер проведет бой в Великобритании в конце мая.

"Поединок запланирован на 27 мая в Великобритании. Единственное, сейчас мы имеем информацию о том, что дата может немного измениться. Но место будет то - Великобритания".

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"Впрочем, мы еще не имеем подтверждения, сейчас отрабатываем этот вопрос с Queensberry Promotions. Да, это будет их вечер боев. Денис подерется в андеркарде шоу Лопес - Конлан. У нас так все запланировано", - приводит слова промоутера XSPORT.

Напомним, свой последний бой Денис Беринчик провел в декабре прошлого года, победив судейским решением Ивана Менди. 


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