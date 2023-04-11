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Экс-форвард сборной Украины посетил тренировочный лагерь украинского чемпиона мира по боксу

Украинские спортсмены сделали фото на память.
Вчера, 23:25
Роман Зозуля и Денис Беринчик / Getty Images
Роман Зозуля и Денис Беринчик / Getty Images

Что объединяет Романа Зозулю и Дениса Беринчика (помимо очевидного)? Они оба помогают украинским защитникам в войне против россии.

Зозуля еще с 2014 года ведет волонтерскую деятельность, а Беринчик, будучи родом из Сорокино (ранее Краснодон), прекрасно знаком с ситуацией, когда северо-восточный сосед приходит "спасать" тебя от твоей же земли.

И вот их пути сошлись: Роман навестил чемпиона Европы по версии EBU и чемпиона мира в легком весе по версии WBO International в его тренировочном лагере, где они сделали фото на память.

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Напомним, что 3 декабря 2022 года Денис Беринчик в седьмой раз защитил титул чемпиона мира, победив Ивана Менди единогласным решением судей, также став обладателем титула чемпиона Европы.

Роман Зозуля в свою очередь начал сезон-2022/23 находясь в статусе свободного агента. Лишь в декабре 2022 года он подписал контракт с Райо Махадаонда до лета 2023 года. 33-летний украинец принял участие в 11 матчах (400 минут), в которых отметился одним голом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Денис Беринчик Роман Зозуля

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Экс-форвард сборной Украины посетил тренировочный лагерь украинского чемпиона мира по боксу
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