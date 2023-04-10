Скандал в чемпионате Украины: Футболист нагло толкнул девушку-арбитра в спину

В воскресенье, 9 апреля, в рамках очередного тура Первой лиги чемпионата Украины Полесье на своем поле принимал Металлург Запорожье.

Гости вели в счете на последних минутах встречи, который и стали самыми запоминающимся. Футболист хозяев Артем Козак упал в штрафной гостей, а рефери встречи София Причина не стала назначать пенальти.

Футболисты житомирской команды гневно восприняли данное решение арбитра. Особым образом "отличился" защитник Полесья Вадим Червак, который прибежал к судье и толкнул ее в спину.

Читай также: "Тут пенальти, а тут не пенальти": Судьи в УПЛ показали очередной перформанс

Стоит отметить, что Причина постояла, показав Черваку прямую красную карточку.

Напомним, что Полесье выиграло осеннею часть чемпионата, а сейчас бореться за попадание в УПЛ.