Скандал в чемпионате Украины: Футболист нагло толкнул девушку-арбитра в спину
В воскресенье, 9 апреля, в рамках очередного тура Первой лиги чемпионата Украины Полесье на своем поле принимал Металлург Запорожье.
Гости вели в счете на последних минутах встречи, который и стали самыми запоминающимся. Футболист хозяев Артем Козак упал в штрафной гостей, а рефери встречи София Причина не стала назначать пенальти.
Футболисты житомирской команды гневно восприняли данное решение арбитра. Особым образом "отличился" защитник Полесья Вадим Червак, который прибежал к судье и толкнул ее в спину.
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Стоит отметить, что Причина постояла, показав Черваку прямую красную карточку.
Напомним, что Полесье выиграло осеннею часть чемпионата, а сейчас бореться за попадание в УПЛ.