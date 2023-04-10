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Футбол

Скандал в чемпионате Украины: Футболист нагло толкнул девушку-арбитра в спину

Вадим Червак заслуживает длительной дисквалификации за срыв эмоций из-за неназначенного пенальти.
Сегодня, 13:02
Игроки накинулись на судью / ФК Полесье
Игроки накинулись на судью / ФК Полесье

В воскресенье, 9 апреля, в рамках очередного тура Первой лиги чемпионата Украины Полесье на своем поле принимал Металлург Запорожье.

Гости вели в счете на последних минутах встречи, который и стали самыми запоминающимся. Футболист хозяев Артем Козак упал в штрафной гостей, а рефери встречи София Причина не стала назначать пенальти.

Футболисты житомирской команды гневно восприняли данное решение арбитра. Особым образом "отличился" защитник Полесья Вадим Червак, который прибежал к судье и толкнул ее в спину.

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Стоит отметить, что Причина постояла, показав Черваку прямую красную карточку. 

Напомним, что Полесье выиграло осеннею часть чемпионата, а сейчас бореться за попадание в УПЛ.


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