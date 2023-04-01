iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Тут пенальти, а тут не пенальти": Судьи в УПЛ показали очередной перформанс

Александр Дердо стал еще одним рефери, который отметился с худшей стороны.
Сегодня, 20:09
Металлист - Колос / upl.ua
Металлист - Колос / upl.ua

Матч 19 тура УПЛ между Металистом и Колосом стал поединком, где продолжилась серия грубых ошибок от наших арбитров.

В этот раз отчетливо уровень украинского суддейства показал Александр Дердо. 

Сперва главный рефери поединка не поставил очевидный пенальти в моменте, где игрок Колоса наступил на ногу Романюку, а затем уже во втором тайме словно "извинившись" перед харьковчанами поставил 11-метровый в моменте, где это решение напрашивалось намного меньше.

Вашему вниманию видео ошибок Александра Дердо в матче Металлист - Колос

Примечательно, что это не первый суддейский скандал в сезоне с участием коллектива Перицы Огненовича. Ранее во всей красе себя показал Игорь Пасхал в матче между Металлистом и Рухом.


Статьи по теме

Мохамед Салах: статистика-2022/2023 Мохамед Салах: статистика-2022/2023
Эрлинг Холанд: статистика-2022/23 Эрлинг Холанд: статистика-2022/23
Соперничество за объятия: Зинченко поделился милым видео с женой и дочкой Соперничество за объятия: Зинченко поделился милым видео с женой и дочкой
УПЛ: Кривбасс обыграл Верес, Александрия разгромила Ворсклу УПЛ: Кривбасс обыграл Верес, Александрия разгромила Ворсклу
Помочь журналистам

Видео

Испания любит Цыганкова: Ла Лига в Twitter поделилась видео опасного удара украинца
Испания любит Цыганкова: Ла Лига в Twitter поделилась видео опасного удара украинца

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
"Вратарь стоит спиной к бьющему": Меньян жестко высмеял новые правила пенальти
просмотров
Англия - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
просмотров

Последние новости

Европа20:34
Мохамед Салах: статистика-2022/2023
Европа20:34
Эрлинг Холанд: статистика-2022/23
Европа20:28
Соперничество за объятия: Зинченко поделился милым видео с женой и дочкой
Украина20:09
"Тут пенальти, а тут не пенальти": Судьи в УПЛ показали очередной перформанс
Украина19:58
УПЛ: Кривбасс обыграл Верес, Александрия разгромила Ворсклу
Европа19:54
Испания любит Цыганкова: Ла Лига в Twitter поделилась видео опасного удара украинца
Бокс19:53
Стало известно, сколько Джошуа заработает за бой с Франклином
Европа19:44
Зинченко - худший игрок старта Арсенала в матче против Лидса
Европа19:12
Виктор Цыганков: статистика-2022/2023
Европа19:05
Борнмут без Забарного обыграл Фулхэм
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK