"Тут пенальти, а тут не пенальти": Судьи в УПЛ показали очередной перформанс

Александр Дердо стал еще одним рефери, который отметился с худшей стороны.

Матч 19 тура УПЛ между Металистом и Колосом стал поединком, где продолжилась серия грубых ошибок от наших арбитров.

В этот раз отчетливо уровень украинского суддейства показал Александр Дердо.

Сперва главный рефери поединка не поставил очевидный пенальти в моменте, где игрок Колоса наступил на ногу Романюку, а затем уже во втором тайме словно "извинившись" перед харьковчанами поставил 11-метровый в моменте, где это решение напрашивалось намного меньше.

Вашему вниманию видео ошибок Александра Дердо в матче Металлист - Колос

Примечательно, что это не первый суддейский скандал в сезоне с участием коллектива Перицы Огненовича. Ранее во всей красе себя показал Игорь Пасхал в матче между Металлистом и Рухом.