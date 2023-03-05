Гол из офсайда и не поставленный чистый пенальти: видео ошибок арбитров матча Металлист - Рух

В рамках 16 тура чемпионата Украины Рух добыл важную победу над Металлистом, однако запомнится этот матч не игрой команд, а перформансом рефери.

Суддейская бригада во главе с Игорем Пасхалом сделала ряд серьезных ошибок, которые напрямую повлияли на исход матча. Стоит отметить, что Пасхал ошибался в пользу обеих команд, но больше пострадал Металлист.

Сперва на шестнадцатой минуте поединка арбитр засчитал гол Юрия Климчука, находившегося в достаточно явном положении вне игры.На 39 минуте не свиснул нарушение правил на все том же Климчуке вблизи штрафной площадки, а затем практически сразу допустил еще две грубые ошибки.

Сперва не зафиксировал фол на Максиме Прядуне, против которого сыграли против правил, а затем не назначил пенальти на Владиславе Наумце, когда защитник Руха явно не играл в мяч.

Вашему вниманию видео ошибок Игоря Пасхала и суддейской бригады в матче Металлист - Рух

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