iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гол из офсайда и не поставленный чистый пенальти: видео ошибок арбитров матча Металлист - Рух

Игорь Пасхал и его бригада провели отвратительный поединок.
Сегодня, 17:01
Металлист - Рух / УПЛ
Металлист - Рух / УПЛ

В рамках 16 тура чемпионата Украины Рух добыл важную победу над Металлистом, однако запомнится этот матч не игрой команд, а перформансом рефери.

Суддейская бригада во главе с Игорем Пасхалом сделала ряд серьезных ошибок, которые напрямую повлияли на исход матча. Стоит отметить, что Пасхал ошибался в пользу обеих команд, но больше пострадал Металлист.

Сперва на шестнадцатой минуте поединка арбитр засчитал гол Юрия Климчука, находившегося в достаточно явном положении вне игры.На 39 минуте не свиснул нарушение правил на все том же Климчуке вблизи штрафной площадки, а затем практически сразу допустил еще две грубые ошибки.

Сперва не зафиксировал фол на Максиме Прядуне, против которого сыграли против правил, а затем не назначил пенальти на Владиславе Наумце, когда защитник Руха явно не играл в мяч.

Вашему вниманию видео ошибок Игоря Пасхала и суддейской бригады в матче Металлист - Рух

Напомним, на нашем сайте вы можете узнать, какой футбол сегодня доступен к просмотру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рух Металлист Харьков

Статьи по теме

Рух добыл важную победу в игре с Металлистом Рух добыл важную победу в игре с Металлистом
УПЛ: расписание и результаты матчей УПЛ: расписание и результаты матчей
Гость фан-шопа Вереса и новый скаут Полесья: как украинские клубы Байдена "встречали" Гость фан-шопа Вереса и новый скаут Полесья: как украинские клубы Байдена "встречали"
Ферстаппен - победитель Гран-при Бахрейна, Алонсо взял первый подиум за два года Ферстаппен - победитель Гран-при Бахрейна, Алонсо взял первый подиум за два года
Помочь журналистам

Видео

Гол из офсайда и не поставленный чистый пенальти: видео ошибок арбитров матча Металлист - Рух
Гол из офсайда и не поставленный чистый пенальти: видео ошибок арбитров матча Металлист - Рух

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина впервые поднялась в ТОП-30, Ястремская сделала большой рывок
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Нове Место пройдет одиночная смешанная эстафета
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка мира, Крутых обновил рекорд
просмотров

Последние новости

Формула 118:53
Ферстаппен - победитель Гран-при Бахрейна, Алонсо взял первый подиум за два года
Европа18:49
Стерлинг определился со своим будущим в Челси
ММА18:26
Рэпер Дрейк выиграл баснословные деньги благодаря победе Джонса над Ганом
Европа18:20
Эвертон без Миколенко не выявил победителя в голевой перестрелке с Ноттингемом
Биатлон17:53
Пидручный, вслед за братьями Бе, сдал положительный тест на коронавирус
Украина17:49
Пресс-служба Днепра-1: Арбитры матча с Александрией забыли, что играть руками могут только вратари
Другие17:20
Украинец Котовский добыл второе кряду золото на Кубке мира по фристайлу
Европа17:01
Гол из офсайда и не поставленный чистый пенальти: видео ошибок арбитров матча Металлист - Рух
Биатлон16:58
Украина второй раз за день провалила концовку и потеряла потенциальную медаль в эстафете
Формула 116:54
FIA изменила правила выезда с пит-лейна накануне Гран-при Бахрейна
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK