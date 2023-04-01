Незабитый пенальти оставил противостояние Металлиста и Колоса без голов

В субботу, 1 апреля, в рамках 19-го тура УПЛ встречались харьковский Металлист и Колос из Ковалевки. Матч начался в 13:00 по киевскому времени на стадионе Авангард в Ужгороде.

Начало матча стало долгой очередью из ошибок и нереализованных моментов с обеих сторон и лишь во второй половине первого тайма игра наконец успокоилась. Харьковчане дважды требовали у арбитра пенальти, но Дердо остался непреклонен.

Зато в самом начале второго тайма арбитр все же зафиксировал нарушение в штрафной, однако Прядун очень неуверенно пробил, и Волынець отбил мяч. Далее тянулась довольно скучная игра, в которой ни одна из команд так и не смогла создать опасный момент. А в концовке матча и вовсе казалось, что оба коллектива согласны на ничью.

Статистика матча Металлист - Колос 19-го тура УПЛ

Металлист - Колос 0:0

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 7 - 11

Удары в створ: 1 - 4

Угловые: 4 - 8

Металлист: Ермолов - Картушов, Мизюк, Порох, Романюк - Панасенко (Багачанский, 71), Чайковский (Валенсио, 83) - Коркишко (Наумец, 33), Демченко, Бойчук (Рязанцев, 83) - Прядун

Колос: Волынец - Черноморец, Кравченко, Чоботенко, Гончаренко - Милько, Богданов (Мякушко, 63), Смирный, Ориховский, Ильин (Велетень, 85) - Безбородько (Лысенко, 63)

Предупреждения: Черноморец, 25, Велетень, 90+3